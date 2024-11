Müllheim: In knapp drei Jahrzehnten mit vier Bürgermeistern zusammengearbeitet

Günter Danksin kam 1996 als Stadtkämmerer zur Stadt Müllheim. Seither hat er mit mittlerweile vier Bürgermeister zusammengearbeitet. Mit Beschluss des Gemeinderates wurde in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre die Entscheidung getroffen, dem Bürgermeister einen Beigeordneten an die Seite zu stellen. Die Wahl fiel 2009 auf Günter Danksin, der fortan in der Doppelfunktion des Beigeordneten und Finanzdezernenten tätig war

Mit der Ankündigung, nicht mehr für das Wahlamt des Beigeordneten kandidieren zu wollen und mit dann 64 Jahren in den Ruhestand eintreten zu wollen, möchte Danksin sowohl Gemeinderat als auch Bürgermeister die Möglichkeit eröffnen, frühzeitig eine Nachfolgeregelung treffen zu können. „Dafür ist nun ausreichend Zeit“, betont Danksin. Außerdem bleibe ausreichend Zeit für Gemeinderat und Verwaltung, sich zu überlegen wie man mit der bisherigen Doppelfunktion umgehen wolle. Die aktuelle Amtszeit Danksins endet im Oktober 2025.