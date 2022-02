Müllheim Infektionen nicht das große Problem

Ausfälle durch Quarantäne

Vor große Probleme stellen Alker, der neben dem Elisabethenheim auch das Haus am Köhlgarten in Müllheim leitet, allerdings die durch Quarantäne bedingten Mitarbeiterausfälle. Wird ein Mitarbeiter positiv getestet, fällt dieser für mindestens zehn Tage aus. „In der aktuellen Situation sind das bei elf infizierten Mitarbeitern mindestens 110 Tage, die wir irgendwie kompensieren müssen“, macht der Heimleiter deutlich. Ohne Arbeitskräfte von Zeit- oder Leiharbeitsfirmen sei das nicht mehr zu stemmen. Ab kommender Woche werden im Elisabethenheim fünf solcher Pflegekräfte im Einsatz sein.

Kritik an Impfpflicht

Angesichts des ohnehin schon bestehenden Personalmangels sieht Alker die einrichtungsbezogene Impfpflicht für medizinische und pflegerische Einrichtungen, die ab 16. März gilt, äußerst kritisch. Zumal die Grundlage für eine Impfpflicht gar nicht mehr gegeben sei. Angesichts der milden Verläufe sei das Argument hinfällig, die Impfpflicht erfolge zum Schutz der vulnerablen Gruppen. Dazu komme, dass auch Geimpfte sich anstecken und das Virus weitergeben können. „Die Politik muss diese Realitäten anerkennen und die Impfpflicht aussetzen“, lautet sein Appell. „Eine Impfpflicht, ohne dass die Impfquote irgend etwas bewirkt, kann ich nicht mittragen“, macht Alker deutlich. Mit dieser Meinung sei er nicht alleine. Auch Ärzte, mit denen er Kontakt habe, teilten diese Ansicht. „Sie wollen sich aber nicht öffentlich äußern, aus Angst, als Querulant oder ähnliches verunglimpft zu werden.“

Das Elisabethenheim und die anderen Einrichtungen des Sozialwerks hätten sich in zwei Jahren Pandemie an sämtliche Maßnahmen gehalten. Man habe großen Aufwand betrieben, um die Bewohner über mobile Impfteams frühzeitig impfen zu können, die meisten von ihnen seien mittlerweile auch geboostert. Inzwischen sei man aber an einem Punkt angelangt, „an dem die Menschen anfangen, die Dinge zu hinterfragen“.

Am Anschlag

Die Mitarbeiter seien am Anschlag, sowohl körperlich als auch psychisch. Mancher habe sich aufgrund dessen bereits beruflich neu orientiert. Zum einen sei da die erhöhte Arbeitsbelastung durch die Hygienemaßnahmen und die Arbeit in „Vollschutzmontur“, zum anderen die wiederholte Personalnot. „Als kürzlich an einem Wochenende im Haus am Köhlgarten nur noch sechs Pflegekräfte zur Betreuung der insgesamt 80 Senioren zur Verfügung standen, haben wir in Absprache mit dem Gesundheitsamt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Mitarbeiter früher aus der Quarantäne zu holen“, macht Alker deutlich, der ergänzt: „Wenn man im Büro arbeitet, kann ein Stapel Papiere auch einmal warten. Wir aber tragen die Verantwortung für Menschen – und die müssen gut versorgt sein.“

Der Personalmangel sei schon seit Jahren ein bekanntes Problem in der Pflege. Dieses werde sich durch die Impfpflicht weiter verschärfen, ist Alker überzeugt. Die Impfquote in den beiden Müllheimer Einrichtungen sei zwar hoch: Im Elisabethenheim liege sie bei 90 bis 95 Prozent, im Haus am Köhlgarten seien sogar 100 Prozent der Pflegekräfte geimpft. Trotzdem hieße das, „dass wir rund zehn Mitarbeiter verlieren würden“, befürchtet Alker.

„Mir geht es auch vor allem um das gesamte Gesundheitssystem – ich glaube nicht, dass wir uns einen solchen Ausfall leisten können.“ Die Versorgungssicherheit der Menschen müsse Priorität haben.

„Da hört es bei mir auf“

Für seine Mitarbeiter hat der Heimleiter viel Lob. „Ich bin dankbar für deren großen Einsatz und dass sie trotz aller widrigen Umstände immer versuchen, das Beste für unsere Bewohner herauszuholen“, so Alker. Er könne jetzt nicht zu den Ungeimpften unter ihnen sagen: „Danke, das war’s, ihr könnt zuhause bleiben.“ In der Pandemie hätten die Mitarbeiter in der Pflege und im Gesundheitswesen generell Außerordentliches geleistet. Die Impfpflicht sei da ein fatales Signal der Politik. Alker: „Ich will künftig keinesfalls auf Mitarbeiter verzichten müssen, die mir in der Vergangenheit stets geholfen haben – nur weil diese ungeimpft sind. Da hört bei mir das Verständnis auf.“

Senioren leiden

Was er sich in Zeiten der Pandemie zudem gewünscht hätte: „Dass man auch mal die Senioren nach ihrer Meinung fragt.“ Er habe von vielen Bewohnern die Rückmeldung bekommen, dass sie am meisten unter den Einschränkungen leiden würden, die Sorge vor einer Erkrankung spiele inzwischen bei vielen eine untergeordnete Rolle.

Einschränkung und Isolation

„Seit zwei Jahren gibt es praktisch keine Veranstaltungen für die alten Menschen und Besuche sind nur eingeschränkt möglich“, macht Alker die Situation deutlich. Immer wieder höre er Sätze wie diese: „Ich bin alt. Ich möchte lieber Besuch bekommen und das Risiko eingehen.“ Vor allem die Isolation bei einer Quarantäne mache den Bewohnern zu schaffen. „Schlimm ist es vor allem für Demenzkranke, die nicht mehr verstehen können, warum sie 14 Tage in Isolation müssen.“ Gepaart mit den großen Ausfällen beim Personal sei das eine „furchtbare Situation“. Die seelische Belastung der Bewohner und damit auch der Mitarbeiter sei teils groß.

Zunehmend Unverständnis gebe es auch von den Angehörigen, die darunter leiden, Oma oder Vater nicht sehen zu dürfen, gleichzeitig die Personalnot vor Augen hätten. Langsam müsse die Politik aufpassen, dass sie die Akzeptanz der Maßnahmen bei der Bevölkerung nicht verspielt, gibt Alker zu bedenken.

Soziale Auswirkungen

„Klar ist: Die Sicherheit und Gesundheit der Bewohner und Mitarbeiter stehen bei uns ganz oben.“ Gleichzeitig müsse man aber gut abwägen, welche Maßnahmen noch sinnvoll sind und welche Einschränkungen den Bewohnern auf Dauer mehr schaden als nutzen. „Denn die sozialen Auswirkungen dieser Pandemie sind gewaltig.“