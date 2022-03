Müllheim. Die Helios-Klinik Müllheim lädt auf Dienstag, 15. März, angehende Mütter und Väter ein, die Geburtshilfe der Klinik näher kennen zu lernen. Ab 19 Uhr können sich die werdenden Eltern mit ihren Fragen rund um die Schwangerschaft und Geburt an erfahrene Experten wenden. Dr. Simone Rauer, Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, ein Kinderarzt der in Klinik beheimateten Praxis U 18 sowie eine Hebamme aus dem Team der Hebammengemeinschaft Markgräflerland geben an diesem Abend Einblicke und erläutern, warum die Geburtshilfe der Klinik nicht nur sicher, sondern auch individuell ist. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung per E-Mail an dunja.weber-schirmer@helios-gesundheit.de ist erforderlich. Alle Teilnehmer benötigen aktuell einen negativen Corona-Test – entweder einen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen PCR-Test, welcher nicht älter ist als 48 Stunden.