Müllheim Infrastruktur komplett zerstört

Frage: Wie sind Sie zur spannenden Aufgabe gekommen?

Auftraggeber ist das Deutsche Rote Kreuz. Über die guten Kontakte des DRK-Ortsvereins Müllheim-Badenweiler-Auggen haben mich DRK-Kameraden gefragt ob ich nicht helfen möchte. Da ich mich Zuhause mit der gleichen Technik beschäftige, war mein Interesse gleich geweckt.

Frage: Wie lange waren Sie im Einsatz?

Eine Woche – von Samstag bis Samstag: Ich habe dafür eine Woche Urlaub geopfert.

Frage: Wäre das nicht Aufgabe der Telekom, die Post hatte ja vor der Privatisierung eigene Katastrophenschutzeinheiten für solche Fälle?

Solche Einheiten sind nicht mehr im Einsatz. Die Telekom und andere Telefonanbieter haben schnell mobile Anlagen aufgestellt, um die zerstörten Handymasten zu ersetzten. Leider funktionieren so genannte LTE-Sticks in der Wohnung ohne geeigneten Außenantenne, nur in geringem Maße. Hier stehen die Betroffenen vor einer neuen technischen Hürde.

Bei der vom Roten Kreuz zur Verfügung gestellten Technik wählt jeder das DRK-Free W-Lan aus und ist ohne große Anmeldeprozedur im Internet, egal ob mit Computer, Tablet oder Smartphone.

Frage: Welche Probleme gibt es dort aktuell noch hinsichtlich des Themas Kommunikation?

Durch die vielen zerstörten Keller gibt es keine Hausanschlüsse für Telefon und Internet. Die Infrastruktur der Telekommunikationsanbieter in den Ortschaften ist völlig zerstört. An manchen Orten sieht man noch die abgerissenen Kabel rumhängen. Vielerorts müssen erst noch Straßen wieder hergestellt werden, hier werden neue Leerrohre erst noch verlegt.

Frage: Wie sieht es im Ahrtal ein halbes Jahr nach der Hochwasserkatastrophe aus?

Viele Häuser werden wieder bewohnt, aber Keller und Erdgeschosse stehen wie im Rohbau. Der Putz an den Wänden ist abgeklopft und bis zu den Grundmauern freigelegt. Sämtliche Installationen von Strom, Wasser und Heizungen werden erneuert. An vielen Orten stehen Generatoren und mobile Heizungsanlagen vor den Häusern. Hier stellt das Rote Kreuz noch weitere Infrastruktur zur Verfügung, wie beispielsweise die Straßenbeleuchtung. In der Ortschaft Mayschoß steht eine Mobile Kläranlage des DRK, die das Abwasser für 800 Personen reinigt. Konzipiert sind solche Anlagen für Flüchtlingscamps. Es sollen noch drei weitere Anlagen im Ahrtal vom DRK aufgebaut werden.

Frage: Wie lange soll die provisorische Infrastruktur bleiben und haben Sie noch weitere Einsätze geplant?

Das Funknetz soll noch bis im Spätsommer betrieben werden. Das hängt auch vom Bedarf ab. Wenn ich gebraucht werde, fahre ich wieder hin. Momentan gibt es aber noch keine Anfragen.

ist 53 Jahre alt und von Beruf Oberflächen-Beschichter. In seiner Freizeit engagiert er sich in der Freiwilligen Feuerwehr und ist stellvertretender Abteilungskommandant in Feldberg. Als Relaisfunkverantwortlicher im Ortsverband A47 Markgräflerland des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) bringt er das nötige technische Know-how für die Aufgabe mit.