Müllheim: Jazz-Konzert im Museumshof

Auftakt zur Konzertreihe „Jazz in Gärten“ ist am Freitag, 19. Juli, ab 19 Uhr im Innenhof des Markgräfler Museums Müllheim, Wilhelmstraße 7. Die Formation „Jazz it“ wird dieses Jahr verstärkt durch Julian Höferlin am Schlagzeug. Anders als ursprünglich angekündigt, ist die Sängerin Neele Pfleiderer nicht dabei. Getreu dem Konzept der Vielfalt haben die Musiker ein neues Programm zusammengestellt, in dem die unterschiedlichen musikalischen Ansätze zum Ausdruck kommen.