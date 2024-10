Allein am Mittwoch besuchten mehr als 700 Schüler, darunter auch Schüler der Kanderner August-Macke-Schule, die Stände der knapp 60 Aussteller. Sie konnten sich über mehr als 90 Ausbildungs- und 50 Studienangebote informieren. Längst hat sich die Müllheimer Jobstartbörse als Kontaktstelle für Ausbildungssuchende etabliert und zu vielen Ausbildungsverträgen geführt. An beiden Tagen der Jobstartbörse – der Dienstagabend steht Schülern gemeinsam mit ihren Eltern zur Verfügung, am Mittwoch erscheinen die Ausbildungssuchenden im Klassenverband – besuchten mehr als 1000 Personen die Informationsstände, an denen Auszubildende und ihre Ausbilder für Gespräch zur Verfügung stehen. Das Einzugsgebiet der Börse liegt zwischen Bad Krozingen und Kandern. Mit großem Interesse besuchte Landrat Christian Ante als Schirmherr die Müllheimer Veranstaltung. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sei selbst mit zwei Infoständen mit unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten vertreten. Die Stadt Müllheim ist von Anfang an mit dabei. „Das werden wir weiterhin unterstützen“, betonte Bürgermeister Martin Löffler.