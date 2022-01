Müllheim Jugendliche haben trotz Maske Spaß am Singen

Müllheim. Der Jugendchor „P.o.S“ (Power of Singers) hat sich im vergangenen Jahr neu aufgestellt und wurde im Oktober zu einem Verein. Seitdem finden die Proben in der „Etage 2“ in der Müllheimer Fußgängerzone statt. „Trotz der schwierigen Corona Lage versuchen wir gemeinsam mit unserer Chorleiterin Anette Hall, die wöchentlichen Proben aufrechtzuerhalten“, heißt es in einer Mitteilung. Die Proben finden jeden Donnerstag von 18.30 bis 19.30 Uhr statt. Gesungen wird aktuell mit medizinischer Maske und dem vorgeschriebenen Abstand. „Die Proben bieten nicht nur neues musikalisches Wissen sondern auch sehr viel Spaß und Gelächter“, betonen die jugendlichen Chormitglieder. Das Repertoire reicht von A wie Abba über Pop und Rock bis hin zu Musicals. Unterm Jahr plant der Chor einige Konzerte, Revuen und Shows, die – dank Felix Moser –­ technisch voll ausgestattet in der Martinskirche oder in anderen Konzerträumen stattfinden.