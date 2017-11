Müllheim Junge Künstlerin zeigt „Waldgold“

Müllheim. Unter dem Titel „Waldgold“ präsentiert die 22-jährige Müllheimer Künstlerin Felicitas Borchers eine große Auswahl ihrer Bilder in der Helios-Klinik Müllheim. Interessierte Besucher können die Werke der Studentin noch bis Ende Januar jeweils zwischen 8 und 18 Uhr auf allen Stockwerken der Klinik anschauen. Die ausgestellten Bilder enthalten meist ein Naturmaterial wie gepresste Blätter oder getrocknete Holzrinden. Die Künstlerin will damit zeigen, „wie schön die Materialien des Waldes und der Natur auch dann noch sind, wenn sie schon längst nicht mehr wachsen“. In den Bildern findet sich häufig Gold in verschiedenen Zuständen. Einige Werke enthalten kalligrafische Texte, die immer in direkter Verbindung stehen mit dem Bild. Es handelt sich dabei um verschiedene Gedichte, die eine neue Ebene für den Betrachter schaffen, um das Bild zu interpretieren.

„Ich male, weil ich Gefühle und Ideen damit besonders gut zum Ausdruck bringen kann“, erklärt Borchers. „Ich lasse aber gerne viel Raum zur Interpretation frei.“

Im Malprozess probiert Borchers gerne neue Wege aus, um ihre Ideen umzusetzen. Sie verwendet dabei Gouachefarbe, Zeichentusche, Naturmaterialien, verschiedene Kleber und Metallpulver sowie Blattgold.