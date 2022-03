Müllheim Kein besserer Platz für Bilderzyklus

Gisela Schumacher habe von Anfang an das Entstehen des Markgräfler Museums mit betreut, stellte Merk fest.

Der Bilderzyklus war zunächst im Besitz des ehemaligen Weinguts Gehrmann gewesen, berichtet Merk. Vor zehn Jahren hat Gisela Schumacher die Bilder im Auktionshaus Kaupp in Sulzburg ersteigert.

Das Motiv hat auch die Weinetiketten des ehemaligen Weinguts geziert, wusste Dieter Seywald.

Gisela Schumacher war über mehrere Jahrzehnte erfolgreiche Galeristin in Müllheim und Badenweiler. Am 15. Dezember verstarb sie nach langer schwerer Krankheit in Badenweiler.

Ende der 1960er Jahre hat sich Gisela Schumacher mit ihrem damaligen Ehemann Herbert Schuhmacher, einem gelernten Buchbindemeister, mit einer kleinen Werkstatt selbstständig gemacht. Zunächst standen die Buchbinderei und Einrahmungen im Vordergrund. Die Liebe zur Kunst war der Grund sich mit der Werkstatt zu verändern und einige Jahre später in der Werderstraße 24 in Müllheim und in der Kaiserstraße in Badenweiler eine Galerie zu eröffnen. In den 1990er Jahren wurde die Baulücke Werderstraße 24a erworben und das heutige markante Galeriegebäude erstellt, das im im Jahr 1996 eröffnet wurde. Die Liebe zur Kunst ließ Gisela Schumacher bis zuletzt nicht mehr los. Sie war immerhin bereits 80 Jahre alt, als sie die Galerie in Badenweiler im Jahr 2018 auflöste.