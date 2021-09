Müllheim Kein Jahrgang für schwache Nerven

Minister Hauk appelliert

Das außergewöhnlich herausfordernde Weinjahr 2021 und die Frage, wie die Winzer künftig mit solchen Witterungsbedingungen und den Herausforderungen des Klimawandels umgehen sollen, beschäftige auch sein Ministerium, entgegnete Landwirtschaftsminister Hauk. Die Entwicklung nachhaltiger Pflanzenschutzmittel sowie die Förderung des biologischen Anbaus und des Einsatzes neuer pilzresistenter Sorten stünden dabei ganz oben auf der Agenda, führte er aus.

Der Minister appellierte aber auch an die Verbraucher, etwas zum Erhalt der Kulturlandschaft beizutragen, indem sie vermehrt heimische Weine konsumierten.

Im Anschluss ging der stellvertretende Geschäftsführer Holger Klein detailliert auf die Entwicklung des aktuellen Weinjahrgangs ein. Dabei schilderte er insbesondere die Witterungsereignisse, die den Winzern in Baden besonders zu schaffen gemacht haben. „2021 war alles andere als ein einfaches Jahr“, betonte Klein. „Bereits um Ostern haben Windfröste in den Bereichen Markgräflerland, Kaiserstuhl, Tuniberg, Breisgau und der Ortenau zu teilweise starken Schäden geführt.“ Nasse Knospen, ein eisiger Nordwind und die so entstandene Verdunstungskälte hätten zu einem enormen Schaden geführt. Diesen bezifferte Klein stellenweise auf 20 bis 80 Prozent.

Im Juni führte Starkregen zu Blatt- und Gescheinsinfektionen durch die Rebenperonospora. Gleichzeitig stellte die Befahrbarkeit der Rebanlagen bei andauernden Niederschlägen eine zunehmende Herausforderung für die Winzer dar, führte Klein aus.

Heftiger Regen, lokal mit Hagel einhergehend (Markgräflerland), hätten die Verbreitung der Rebenperonospora gefördert. Massive Infektionen an Blättern und Gescheinen waren die Folge. Für die Winzer bedeutete das einen erhöhten finanziellen und arbeitswirtschaftlichen Aufwand, um die Gesunderhaltung von Laubwand und Trauben zu gewährleisten. Weitere Einschränkungen bei Pflanzenschutzmitteln könnten die Winzer in solchen Extremjahren wie 2016 und 2021 an den Rand ihrer Existenz bringen, lautete sein Appell an Minister Hauk.

Ein „neidischer Herbst“

Ende August hätten sich glücklicherweise kühlere und deutlich trockenere Witterungseinflüsse gezeigt. Das gäbe den Winzern zumindest die Hoffnung, die erwartungsgemäß gering ausfallenden Erträge gesund und ausgreift in den Keller bringen zu können. Die Ertragsaussichten seien allerdings regional sehr unterschiedlich. Wo die Spätfrostschäden hoch sind, habe man gedämpfte Erwartungen. In Anlagen, die von Frost und Hagel verschont geblieben seien, fülle sich die Traubenzone auch dank der guten Wasserversorgung im Boden kräftig. Insgesamt erwarte man einen „neidischen“ Herbst.

Nach derzeitiger, sehr vorsichtiger Schätzung werde Baden 2021 eine um 20 Prozent geringere Weinmenge einfahren. Aktuell könne man bei stabilen Witterungsverhältnissen zumindest auf gute Qualitäten mit moderatem Alkoholgehalt und einer animierenden Aromenausprägung hoffen.

Mit einem Lesebeginn bei der Sorte Müller-Thurgau sowie in ertragsreduzierten Spätburgunderanlagen rechnet der Weinbauverband ab dem 20. September.