Müllheim Keine Bücherfenster

Müllheim. Die neueste Fassung der Corona-Verordnung des Landes sieht vor, dass Buchhandlungen während des zweiten Lockdowns keinen Abhol anbieten dürfen. In einem offenen Brief an Bundesregierung, Landesregierung sowie die heimischen Bundes- und Landtagsabgeordneten nimmt Peter Kirsch von der Buchhandlung Beidek Stellung dazu. Darin heißt es, man habe sich nach Bekanntgabe der Schließung „sofort wieder darauf eingerichtet, wie im Frühjahrs-Lockdown einen Abhol- und Lieferservice anzubieten.“ Dazu seien am Hoffenster der Buchhandlung eigens ein vom Schreiner auf Maß gefertigtes Plexiglasschutzschild mit kleiner Durchreiche zur Herausgabe von bestellten Büchern montiert worden. „Hier hätten die Menschen in weitem Abstand an der frischen Luft kontaktlos ihre Bestellungen abholen können, was wir auch allen Kunden in den vergangenen zwei Tagen so angekündigt haben“, schreibt Kirsch weiter.