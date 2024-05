„Bei der Personalsuche haben wir bisher keinen Erfolg gehabt“, bedauerte der Beigeordnete. Bei der Wahl des vorgesehenen Schließtages habe man einen Blick in die Statistik geworfen und den Dienstag als grundsätzlich besucherschwächsten Badetag identifiziert, sagte Danksin weiter. Allerdings prüfe die Stadtverwaltung wenigstens für besondere Personengruppen wie beispielsweise Schulen, Vereine und Soldaten zumindest stundenweise am Dienstag zu öffnen. „Bei all diesen Personengruppen sind immer qualifizierte Rettungsschwimmer und Fachpersonal dabei“, ergänzt Danksin. Zwar gebe es in den direkt benachbarten Bädern keine entsprechende Schließtage, in entfernteren Kommunen jedoch schon, so Bürgermeister Martin Löffler. In Breisach, berichtete der Bürgermeister, sei das Freibad sogar an zwei Tagen geschlossen. Um den Personalengpass etwas zu entschärfen, habe sich der bereits im Ruhestand befindliche frühere Leiter Karlheinz Thomann bereit erklärt, als Aushilfe mitzuwirken.