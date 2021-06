Müllheim Kennzeichnung und Kastration

Zentraler Inhalt der Katzenschutzverordnung ist, dass Katzenhalter ihre Tiere ab 1. Januar 2022 verpflichtend kennzeichnen (Chip oder Tätowierung) und kastrieren lassen müssen. Ausnahmen von der Kastrationspflicht gibt es lediglich für Zuchtkatzen. Diese muss jedoch bei der Stadt angemeldet werden.

Roth erläuterte den Ratsmitgliedern das Vorgehen bei nicht markierten Fundkatzen. Diese werden der Stadt gemeldet und vier Wochen vom Tierschutzverein untergebracht und vom Tierarzt versorgt. Wenn sich kein Besitzer meldet, wird das Tier kastriert und wieder ausgewildert. Meldet sich der Besitzer, muss dieser für die Kosten aufkommen. Andernfalls trägt die Stadt die Kosten für Unterbringung und Tierarzt, erläuterte Roth.

Im vergangenen Jahr musste die Stadt rund 4000 Euro an Tierarztkosten übernehmen.

Als wichtigen Grund für die Verminderung der Katzenpopulation nannte Roth auch die Vermeidung von Katzenseuchen, wie beispielsweise Toxoplasmose.

Animal Hoarding

Die Katzenschutzverordnung bietet der Stadt als Ortspolizeibehörde auch eine Handhabe bei Fällen von „Animal Hoarding“, dem krankhaften Sammeln von Haustieren. Roth beirchtete von einem besonders krassen Fall in Norsingen, wo insgesamt 280 unkastrierte Katzen in einer Wohnung gehalten wurden. Mehr als 40 Katzen seien tot aufgefunden worden, ergänzte die Tierschutzvereinsvorsitzende. „Wir haben das in kleinerem Rahmen auch in Müllheim“, sagte Roth. Hier seien in einer Wohnung zwölf Katzen gefunden worden und vier tote Katzenbabys waren in einem Aquarium eingesperrt.

Ortschaftsräte

Das Thema wurde in den Ortsteilen unterschiedlich diskutiert. „Bei uns war das Thema relativ unstrittig, wir sehen das Problem in Feldberg nicht“, sagte Feldbergs Ortsvorsteher Ulli Waldkirch und berichtete von der einhelligen Zustimmung des Ortschaftsrats. Der Ortschaftsrat Niederweiler habe im Umlaufverfahren einstimmig der Verordnung zugestimmt, berichtete Ortsvorsteher Friedrich Schneider. Gleichwohl gebe es im Gremium die Befürchtung einer „Übergriffigkeit“. Auch der Ortschaftsrat Britzingen sieht die Verordnung als übergriffig an und hat diese kontrovers diskutiert, wie Ortsvorsteher Philipp Ries berichtete. Am Ende stimmte das Britzinger Gremium mit einer Gegenstimmen und vielen Enthaltungen für die Vorlage. „Der normale Katzenbesitzer hat die Sorge, dass seine Katze weggeschnappt wird“, fasst er die Bedenken zusammen. Der Hügelheimer Ortschaftsrat wird das Thema in seiner nächsten Sitzung beraten.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig den vorgelegten Verordnungsentwurf.