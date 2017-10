Müllheim Kfz-Auszubildende besuchen die IAA

Müllheim. Die angehenden Kfz-Mechatroniker des zweiten Lehrjahrs und deren Lehrer der Georg-Kerschensteiner-Schule (GKS) in Müllheim besuchten kürzlich im Rahmen einer außerordentlichen Unterrichtsveranstaltung die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt. Dort informierten sie sich über die neusten Trends im Bereich Technik. Die Messe stand unter dem Motto „Zukunft erleben“, Kernfragen waren unter anderem die Elektromobilität, die Zukunft des Dieselmotors sowie Autonomes Fahren. Neben zahlreichen neuen Fahrzeugmodellen bot die IAA den Auszubildenden auch Geländewagen-Parcours und Probefahrten an, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Neben den Ausbildungsberufen zum Kraftfahrzeug-Mechatroniker können Interessierte an der GKS Müllheim ebenfalls die Zusatzqualifikation Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten erwerben. Auch Fachpraktiker für Kfz-Mechatronik können durch die Vergrößerung und Optimierung der Räumlichkeiten unterrichtet werden.