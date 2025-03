Müllheim: Kickboxen, Karate und Volleyball

Seit 2014 gibt es die Mülheimer Sportgala – in manchen Jahren gut besucht, in anderen eher etwas spärlich. In diesem Jahr war alles anders: Schon Tage vor der Sportgala im Bürgerhaus waren alle Plätze ausverkauft. Und wer eine Karte ergattert hatte, war Zeuge eines hochkarätigen Unterhaltungsprogramms wie es bei der Mülheimer Sportgala schon lange nicht mehr präsentiert wurde. „Wir freuen uns das ganze Jahr auf die Sportgala“, bekannte Bürgermeister Martin Löffler. Sport tue gut, erfülle die Menschen mit Zufriedenheit ob der persönlichen Erfolge und könne gleichzeitig auch zur Unterhaltung beitragen, erklärte der Bürgermeister, der in der Vergangenheit selbst gerne an Laufveranstaltungen teilgenommen hat. Es geht nach den Worten Löfflers bei der Sporthalle nicht nur um Ehrungen für sportliche Leistungen, sondern vor allen Dingen um das Miteinander und die Unterhaltung.