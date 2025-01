Zu einem Verkehrsunfall mit einem Auto und einem radfahrenden Kind ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Nussbaumalle an der Einmündung zur Moltkestraße gekommen. Laut Mitteilung der Polizei habe die zirka zwölfjährige Fahrradfahrerin leichte Verletzungen am rechten Bein erlitten. Der Autofahrer war auf der Nussbaumallee in Richtung Werderstraße unterwegs und wollte nach links in die die Moltkestraße nach links abbiegen. Das Mädchen befuhr ebenfalls die Nussbaumallee in Richtung Werderstraße auf dem östlichen Radschutzstreifen. Sie versucht aufgrund des abbiegenden Autos auszuweichen und zu bremsen und kommt hierdurch zu Fall. Der hinzugerufene Vater der Zwölfjährigen erscheint ebenfalls an der Unfallstelle. Das Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631/178 80, sucht nun die geschädigte Fahrradfahrerin sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.