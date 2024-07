Müllheim: Kindesmissbrauch führt ins Gefängnis

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann nicht nur im großen Stil Kinderpornos mit teils grausamen Gewaltdelikten an Säuglingen und Kleinkindern gesammelt und in Umlauf gebracht hatte. Auf seinen Computern und Handys wurden mehr als 100 000 solcher Fotos und Videos sichergestellt. Er hatte zudem laut Anklage auch in mehreren Fällen heimlich Nacktaufnahmen des Intimbereichs kleiner Mädchen aus seinem persönlichen Umfeld angefertigt und geteilt. Und er hatte zwei Mädchen, darunter seine Stieftochter, unsittlich im Intimbereich berührt. An sexuellen Beziehungen mit Erwachsenen hatte er laut Aussage seiner Ex-Partnerin praktisch kein Interesse. In einer Erklärung durch seinen Anwalt hatte der Angeklagte zu Prozessbeginn alle Vorwürfe eingeräumt, seine Reue betont und mitteilen lassen, dass er als Kind in der Schule gemobbt und ausgegrenzt worden sei. Da habe er irgendwann für sich den Rückschluss gezogen, dass Sex mit kleinen Kindern für ihn eine bessere Alternative als Sex mit Gleichaltrigen Partnerinnen sei. Er war mehrfach in der Vergangenheit diesbezüglich auffällig geworden und hatte zum Beispiel als Jugendlicher heimlich mit dem Handy Mädchen im Schwimmbad in der Umkleide gefilmt.