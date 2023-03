Eine männliche Person hat am Freitag gegen 23.30 Uhr einen Kiosk in der Werderstraße überfallen. Der Täter bedrohte den Kassierer mit einem Messer und forderte Bargeld. Er hielt ein Messer gegen den Kassierer. Er nahm einen vierstelligen Bargeldbetrag an sich und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Hügelheimer Straße. Während des Überfalls soll eine zweite, männliche, Person vor dem Ladengeschäft gewartet haben. Der Täter ist zirka 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Statur und sprach mit französischem Akzent. Er trug eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze, hellblaue Jeans, schwarze Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube. Zeugen die v Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 0761/882 28 80 bei der Kriminalpolizei zu melden.