Nach der Pause begann das Markgräfler Symphonieorchester mit der düsteren und bedrohlichen Stimmung in der wunderbaren Kantilene in der Bassgruppe Schuberts Symphonie Nr. 7, die „Unvollendete“, mit den Sätzen Allegro moderato und Andante con moto. Im Pianissimo folgten die Streicher und nach und nach kamen die Bläser dazu. Auch im weiteren Verlauf fand ein gelungener stetiger Wechsel in der Dynamik statt, bei dem das Orchester sensibel dem gefühlvollen Dirigat folgte.