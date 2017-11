Müllheim „Kleinod“ für junge Talente

Von Dorothee Philipp

Musik liegt in der Luft. Es duftet nach Kaffee und Kuchen, Kinder im Sonntagsstaat wuseln zwischen den leise plaudernden Großen herum. Die beiden Müllheimer Grundschulen und die Musikschule haben sich an diesem Tag wieder in Konzerttempel verwandelt, in denen der musikalische Nachwuchs sein Bestes gibt.

Markgräflerland. Der Markgräfler Jugendmusikwettbewerb, den die Sparkasse Markgräflerland jährlich für Kinder und Jugendliche in ihrem Geschäftsbereich ausrichtet, ist eigentlich ein kleines Musikfestival, das jetzt seine 29. Auflage erlebte. Es geht um schöne Musik aus allen Epochen der klassischen Musikgeschichte bis zur Gegenwart und darum, wie die Kinder und Jugendlichen von heute damit umgehen. Dass daraus keine rein „sportliche“ Leistungsschau wird, dafür sorgen die Veranstalter mit viel Liebe zum Detail. Andererseits bietet der Wettbewerb eine ideale Gelegenheit für die, die an den Wertungsspielen für „Jugend musiziert“ teilnehmen, ihre Stücke unter Originalbedingungen vor erfahrenen Juroren zu testen.

Als Kategorien standen in diesem Jahr Holzblasinstumente Solo, Klavier mit Streichinstrument oder vierhändig sowie Blechblasinstrumente Solo auf dem Plan, der sich eng an den Bedingungen für „Jugend musiziert“ orientiert. Dass diese Wertungsspiele öffentlich sind und kleine hochkarätige Konzerte darstellen, ist leider immer noch viel zu wenig bekannt. So setzte sich auch diesmal das Publikum vor allem aus Lehrkräften, Eltern, Geschwistern und Freunden zusammen.

74 Teilnehmer

Am stärksten besetzt war die Kategorie Holzblasinstrumente Solo mit 28 Kindern und Jugendlichen von insgesamt 74 Teilnehmern. Viele präsentierten sich als Mehrfachtalente mit zwei Auftritten entweder mit verschiedenen Instrumenten oder in verschiedenen Besetzungen. Wer sich in der Michael-Friedrich-Wild-Grundschule gleich zu Beginn um 9.40 Uhr in die Aula gesetzt hatte, erlebte ein ganz besonderes Ereignis. Es war wahrscheinlich das erste Mal, dass beim Markgräfler Musikwettbewerb eine Uraufführung stattgefunden hat. Lorenz Stolzenbach, der Komponist des Stücks „Fis hat Geburtstag“ für Klavier und Violine, ist der Großvater des zehnjährigen Pianisten Paul Martin Stolzenbach, der es zusammen mit seiner gleichaltrigen Partnerin Helena Heyne zum ersten Mal vor Publikum spielte. Damit der Start ins Vorspiel optimal gelingen konnte, hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, sich in einem eigenen Raum einzuspielen. Auch das erfordert eine sorgfältige Organisation, ebenso die Verpflichtung und Einteilung von erfahrenen Musikern für die Klavierbegleitung der Bläser.

Entspannte Atmosphäre

Christine Hartwig, die das Orga-Team der Sparkasse koordinierte und sich in der Michael-Friedrich-Wild-Grundschule um die ankommenden Familien kümmerte, freute sich, dass es in diesem Jahr keine krankheitsbedingten Absagen gegeben hat. Und für Thomas Oertel, den Vorsitzenden der drei Jury­gruppen, war es erfreulich, dass sich auch aus den in den vergangenen Jahren stark ausgedünnten Altersgruppen III und IV wieder mehr Teilnehmer gefunden hatten. Oertel, der als Vorsitzender der Jury von „Jugend musiziert“ auf Bundesebene und als Jurymitglied bei internationalen Wettbewerben viel herumkommt, lobte den Markgräfler Musikwettbewerb als „Kleinod“ in der Wettbewerbsszene. Nirgends herrsche eine so entspannte Atmosphäre und so liebevolle Betreuung wie hier. „Und es ist immer wieder schön, zu erleben, mit welcher Ernsthaftigkeit Kinder auf ihre Auftritte hinarbeiten“, sagte er.

Aufgeregter als die Tochter

„Ich habe selbst schon mit der Geige bei diesem Wettbewerb mitgemacht“, verriet die Mutter der achtjährigen Lilly-Maleen, die zusammen mit ihrer neunjährigen Freundin Elisabeth zwei Stücke der zeitgenössischen Komponistin Oxana Krut und eins von Diabelli vierhändig gespielt hatte. Damit alles glatt geht, hatten die beiden jungen Pianistinnen zwei Plüscheulen als Maskottchen auf den Flügel gesetzt. Ein zweiter Preis und damit ein erstes „Auftrittshonorar“ war der Lohn. Sie sei noch aufgeregter gewesen als ihre Tochter, meinte die Mutter. Für die Klavierlehrerin hatten die Eltern der beiden einen großen Blumenstrauß mitgebracht. Es sei einfach toll, wie sie die Kinder motiviert und für den Wettbewerb vorbereitet habe, sagten sie.