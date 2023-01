Müllheim Klinik lädt zum Bewerbercafé

Am Montag, 6. Februar, von 15 bis 17 Uhr können sich interessierte Pflegefachkräfte, einjährig ausgebildete Pflegekräfte, Hebammen, Entbindungspfleger sowie Interessierte am Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) vor Ort informieren. Anders als bei konventionellen Vorstellungsgesprächen kann hier in einem eher lockeren Rahmen bei einer Tasse Kaffee oder Tee ganz unverbindlich über die beruflichen Möglichkeiten und Chancen gesprochen werden. Pflegedirektor Florian Keßler freut sich auf das Bewerbercafé. Knapp 350 Beschäftigte arbeiten am Standort Müllheim, 160 davon in der Pflege. „Insbesondere in der Pflege wird es zunehmend schwieriger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Ich wünsche mir daher, auf diese Weise Personen anzusprechen, die sich informieren möchten und eine offizielle Bewerbung bisher gescheut haben“, sagt Keßler. Mit dabei ist auch die Leiterin der Pflegeschule aus Titisee-Neustadt. Schulleiterin Susanne Winkler will junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern: „Wir eröffnen am 3. April unsere Außenstelle der Schule in der Müllheimer Klinik. Dort haben die Auszubildenden die Möglichkeit ihre theoretische Ausbildung zu absolvieren.“