Müllheim Klöppelarbeiten – traditionell und modern

Klöppeln ist ihre Leidenschaft

Wesenberg sagt, dass Klöppeln ihre große Leidenschaft sei und dass sie das alte Handwerk vor 40 Jahren erlernt habe. Sie vertiefte dieses Wissen in Kursen beim Deutschen Klöppelverband wie auch beim Kantzentrum in Brügge (Belgien) und in Töndern (Dänemark). Danach habe sie die einmalige Gelegenheit gehabt, im Auftrag des Deutschen Klöppelverbands vier alte Musterbücher voller Klöppelspitzen aus dem Museum Annaberg-Buchholz auszuleihen und die darin gesammelten Spitzen zu studieren. „Es war für mich eine Freude, die feinen alten Tüllgrundspitzen zu erforschen, mit dem Ziel, sie wieder klöppelbar zu machen“, berichtet Wesenberg. Es seien zum Nacharbeiten mehrere Bücher entstanden.

Mit der Gruppe kreativ aktiv werden

Die alte Klöppeltechnik habe nur die Möglichkeit zu überleben, wenn sie in die heutige Zeit herübergebracht wird. Es sei heute ein anspruchsvolles Hobby, betont sie. So ist sie bemüht, in wechselnden Gruppen ständig Neues zu kreieren. Zurzeit arbeiten sie an einer Gemeinschaftsarbeit mit dem Titel „Korallenriff“. „Es ist eine spannende, aufregende Sache, was für eine Klöppelarbeit dabei herauskommen wird“, sagt Wesenberg.