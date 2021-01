Müllheim Klopfen bald die ersten Corona-Babys an?

Aktuell wurden zwölf Geburten seit Jahresbeginn verzeichnet. Klopfen hier etwa schon die ersten Corona-Babys an? Was verraten uns sonst noch die Statistiken? Und wie erleben Eltern die Geburt ihres Kindes in Corona-Zeiten?

„Es ist derzeit noch zu früh, um zu beurteilen welchen Einfluss Corona auf die Geburtenrate im Markgräflerland hatte. Aber wer weiß, was die erzwungene häusliche Zweisamkeit vom Frühjahr vergangenen Jahres noch bringt?“, sagt die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, Gudrun König, mit einem Augenzwinkern. „Im Jahr 2020 kamen 482 Kinder in unserer Klinik zur Welt, im Jahr davor waren es 502. Der Unterschied beider Jahre ist also nicht sehr groß.“. Die Zahl der Geburtsanmeldungen für die nächsten Wochen ist jedoch markant: gab es im Vorjahr um diese Zeit noch keine, so liegen im Sekretariat der Geburtshilfe bereits schon 14 vor.