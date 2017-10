Müllheim Kneipen-Nacht mit viel Musik

Müllheim. Die Stadt Müllheim verwandelt sich am Samstag, 21. Oktober, bei der Kneipennacht in eine klingende Partymeile. An neun Standorten sorgen Livebands für jede Menge Musik und Feierstimmung.

Das Musik-Programm startet um 21 Uhr und dauert bis tief in die Nacht an. Einlass ist ab 20 Uhr. Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei allen teilnehmenden Gastronomen. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen erwerben – sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind.

Für die Besucher der Kneipennacht fährt ab 22 Uhr an diesem Abend ein kostenloser Shuttle-Bus im 30-Minuten-Takt zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten hin und her. Der Fahrplan ist in den ausliegenden Programmheften abgedruckt.

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Kneipen, den mitwirkenden Musikern sowie zum Fahrplan sind unter www.kneipen-nacht.com oder auf Facebook unter KneipenNacht zu finden.