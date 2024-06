Müllheim: Körperverletzungen nehmen zu

Vergleichbar werden die 13 sehr unterschiedlichen Kommunen im Reviergebiet durch eine Umrechnung in Häufigkeitsziffern. Sie gibt die statistische Kriminalitätsbelastung bezogen auf 100 000 Einwohner wieder. Mit 5285 liegt der Revierbereich im Landesdurchschnitt (5272) und deutlich niedriger als im Landkreis Lörrach (12 385) und dem Stadtkreis Freiburg mit einer Häufigkeitsziffer von 11 296. Die Kriminalitätsbelastung im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald lag laut Müller mit einem Wert von 4428 deutlich niedriger. In Müllheim selbst war sie von 2022 zu 2023 von 6296 auf 7101 geklettert, in Neuenburg am Rhein stieg die Zahl von 6773 auf gar 8036. In Auggen als an den Landkreis Lörrach angrenzende Gemeinde sank die Kriminalitätsbelastung von 4452 (2022) auf 3949 im vergangenen Jahr.

Doch wie sieht es in absoluten Zahlen aus? Tatsächlich waren es in Müllheim 1382 Straftaten, in Neuenburg 1003 und in Auggen nur 112 Straftaten, die tatortbezogen registriert und bearbeitet wurden. Von der kompletten Zahl der Straftaten fielen in die Zuständigkeit des Müllheimer Reviers 4714 Fälle. Diebstähle führen die Liste der Delikte mit 1462 Fälle an, gefolgt von Vermögens- und Fälschungsdelikten (1086 Straftaten), strafrechtliche Nebengesetzen wie Asylbewerberrecht und viele andere Straftatbestände, die unter keine der Einzelkategorien verzeichnet werden, waren es 942 Vorgänge, Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit schlugen mit 801 Fälle zu Buche, Straftaten gegen das Leben, beispielsweise Totschlag, Mord oder deren Versuche waren es vier Fälle. Insgesamt 1037 Straftaten verstießen gegen andere Paragrafen des Strafgesetzbuches.