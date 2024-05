Los geht es am Freitag, 7. Juni, ab 20 Uhr mit dem Konzert von „Oli Meier & The Brothers“. Diese bieten Knaller und Bonbons der Rockgeschichte, heißt es. Bei Konzeten der Band treffen sich Gleichgesinnte, um Hymnen vergangener Tage abzufeiern. Oli Meier, Ausnahme-Sänger und „Rampensau“, sowie die eingespielte Band „The Brothers“ tauchen ein in die Welt des Classic Rock und hauchen Songs von Deep Purple, Queen, Foreigner, Led Zeppelin, Boston, Kansas, Journey. Peter Gabriel, David Bowie und vielen mehr neues Leben ein. Anschließen wird DJ Carmo zur After-Show-Party auflegen.

Der Eintritt kostet 25 Euro im Vorverkauf, 27 Euro an der Abendkasse. Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung zahlen 15 Euro. Kartenreservierungen sind per E-Mail an buero@kultig-ev.de möglich.