Die Deutsche Bahn (DB) hat die Erweiterung der Bahnbrücke über die Kreisstraße 4946 baulich fertiggestellt. Schwerpunkt der Arbeiten war zuletzt der Straßenbau sowie die Herstellung der Entwässerungsanlage. Die Entwässerung der K 4946 in diesem Bereich erfolgt künftig über eine sogenannte Hebeanlage. Diese Anlage muss mit Strom versorgt werden. Da die Anlage nicht wie geplant an eine vorhandene Stromleitung der Stadt angeschlossen werden kann, muss zunächst ein neuer Stromanschluss hergestellt werden, heißt es in einer Mitteilung. Zusätzlich konnte die DB eine bauzeitlich verlegte Stromleitung noch nicht in die endgültig vorgesehene Position bringen, da für diesen Eingriff in das Stromnetz zunächst andere Arbeiten am Netz in verschiedenen Bereichen der Stadt Müllheim abgeschlossen sein müssen. Das hat zur Folge, dass der Straßenverkehr unter der Brücke nicht wie zuletzt angekündigt Ende Mai wieder aufgenommen werden kann. Die Straßensperrung wird, in Abstimmung mit der Stadt Müllheim, der Gemeinde Auggen und den zuständigen Behörden, verlängert. Die DB geht aktuell davon aus, dass eine Freigabe der Straße bis zu den Sommerferien erfolgen kann. Bis dahin wird auch der Straßenbelag inklusive Deckschicht fertiggestellt, sodass die Straße mit voller Geschwindigkeit befahren werden kann.