Müllheim Künftig Tempo 30 vor der Gewerbeschule

Sportplatz Britzingen

In Britzingen soll im Bereich des Sportplatzes ein Schild „Vorsicht Kinder“ aufgestellt werden.

Der Gemeinderat stimmte den vorgeschlagenen Anträgen einstimmig zu. Die Wünsche aus dem Ortsteil Niederweiler sind auf dem Weg zwischen Ortsverwaltung und Rathaus „untergegangen“ und sollen in der September-Sitzung des Gemeinderats nachgeholt werden.

Auch der Ortsteil Hügelheim hat ein großes Paket gemeldet, erinnerte Ortsvorsteher Martin Bürgelin. Bei den Wünschen aus Hügelheim handelt es sich größtenteils um bauliche Maßnahmen. Der Ortschaftsrat regte unter anderem ein Halteverbot für ganz Hügelheim an, um anschließend die möglichen Stellplätze positiv zu markieren.

Stadtrat Thomas Kreth bemängelte den Flickenteppich. Statt 50, 40 oder 30 Stundenkilometer sollte man in der Stadt eine Einheitlichkeit hinbekommen, forderte er.

Umgesetzte Maßnahmen

Tempo 30 auf der Bundesstraße 3 in Hügelheim lasse noch auf sich warten, berichtete der Bürgermeister. Das Regierungspräsidium in Freiburg habe nochmal ein Lärmgutachten in Auftrag gegeben.

Die verkehrsrechtlichen Anordnungen für Tempo 30 auf der oberen Werderstraße und auf der Sulzburger Straße seien bereits erfolgt, sagte Löffler. Nur die Schilder sind noch nicht aufgestellt. Dies sei Sache der Straßenmeisterei, da es sich um eine Kreisstraße handelt.

Tempo 40 auf der Hebelstraße in Müllheim, auf der Bugginger Straße in Britzingen sowie auf der Lipburger Straße in Niederweiler sind bereits umgesetzt.