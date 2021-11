Müllheim Kufen-Vergnügen fällt ins Wasser

Verwiesen wird auf die ab Donnerstag geltende neue Corona-Verordnung des Landes. Demnach hätte die Eisbahn und Gastronomie gemeinschaftlich nur mit 2G Plus, also geimpft/genesen und mit einem zusätzlichen zertifizierten Schnelltest, stattfinden können, so Römmler. Diese Vorgabe entziehe der Müllheimer Veranstaltung jedoch die Basis, um diese organisatorisch und auch wirtschaftlich durchführen zu können. „Zudem gehen wir davon aus, dass damit auch bei den Besuchern und Gästen eine Grenze überschritten ist, bei der viele sagen werden: ,Da bleiben wir lieber zu Hause’“.

Die Eisbahn lebe jedoch vom zwanglosen Besuch und vielen Gästen, einem gemütlichen Beisammensein und der besonderen Stimmung in der Vorweihnachtszeit, führt der Geschäftsführer weiter aus. Dies alles sehe man in der aktuellen Situation nicht mehr als gegeben an.