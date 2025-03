Müllheim: Kunst von Daur, Morschett und Verwick

Arbeitskreise

Mit eigenen Projekten beteiligen sich die Arbeitskreise „Frick-Mühle“ und „Archäologie“ an Museumsausstellungen. Bei den Archäologen geht es um das Thema „Archäologie im Kinderbuch“, das mit wertvollen Funden aus der Region unterstrichen wird. Die Mitglieder des Mühlen-Arbeitskreises erarbeiten in einer eigens gegründeten Theatergruppe das Leben der letzten Mühlenbetreiberin Minna Frick in szenischen Darstellungen (letztes September-Wochenende). Am europäischen Tag der jüdischen Kultur (7. September) werden sich Museumsleiter Andreas Weiß und Jan Heinz Stauffer in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Erinnerungskultur mit dem elsässischen Schriftsteller Claude Vigée, der sich mit dem Leben der jüdischen Gemeinden im Elsass beschäftigte, befassen.

Führungen

Wie in den vergangenen Jahren finden der Deutsche Mühlentag, der internationale Museumstag und die traditionelle Museumsnacht „Jazz, Wein, Kultur“ statt. Es wird auch Konzerte etwa mit den Harmonikafreunden geben. Darüber hinaus gibt es viele weitere Ausstellungen und andere Veranstaltungen, die übersichtlich in dem kompakten Museumsführer im Taschenformat aufgeführt werden. Darunter auch das erweiterte Angebot an Stadtführungen und Führungen durch die beiden Museen.

Der Museumsführer ist im Markgräfler Museum, in der Frick-Mühle, in der Mediathek, im Rathaus und bei verschiedenen Tourist-Informationen im Markgräflerland erhältlich. Er wird auch auf Wunsch zugeschickt, betont Museumsleiter Weiß.