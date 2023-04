Müllheim Kunstausstellung „Ausblicke“

Die Ausstellung zeigt wichtige Zugänge der vergangenen Jahre, darunter Werke von Hans Thoma, Emil Bizer, Adolf Strübe, Bernd Völkle oder Jürgen Brodwolf, Ludmilla von Arseniew, Artur Stoll und nicht zuletzt von jungen Künstlern. Mit diesem wertvollen Bestand wird das Haus auch in Zukunft arbeiten können. Die Vernissage der Kunstausstellung „Ausblicke“ findet am Sonntag, 23. April, ab 11.15 Uhr in der Müllheimer Martinskirche statt, Anschließend gibt es einen Empfang mit Ausstellungsbesichtigung im Markgräfler Museum. Es sprechen Bürgermeister Martin Löffler, Beigeordneter Günter Danksin sowie Kulturdezernent und Museumsleiter Jan Merk. Die Ausstellung ist bis zum 17. September zu sehen.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung will die Stadt Müllheim in lockerer Form auch auf die mehr als 20-jährige Tätigkeit des scheidenden Kultur- und Tourismusdezernenten sowie Museumsleiters Jan Merk zurückschauen und zugleich die Nachfolger in Dezernat und Museumsleitung vorstellen. Merk ist ein Teamplayer und Netzwerker, heißt es in der Mitteilung. Ein besonderes Augenmerk habe er auf die Einbindung des bürgerschaftlichen Engagements für das Museum gelegt.