Müllheim Laufen, Wein und Pasta-Party

Als bisher einzige deutsche Laufveranstaltung ist der Genusslauf Teil der internationalen Laufserie „Challenge de la Convivialité“. Hier sind 21 weinfreundliche Sportereignisse, zumeist in Frankreich, mit teilweise weltweiter Anziehungskraft zusammengeschlossen. Dazu gehören allen voran der „Marathon du Médoc“, der„Marathon du Beaujolais“oder der „Marathon du Cognac“, mit jährlich mehr als 10 000 Teilnehmern. Convivialité kann man übersetzen mit Gemütlichkeit und ein Lauf für feierlustige und vielfach auch verkleidete Läufer passe daher bestens auch in die hiesige Weinregion. Diese können in Müllheim am Sonntag auch diesmal wieder zwischen laut Veranstalter „Deutschlands schönstem Halbmarathon“ (21,2 Kilometer) und dem „Du kannst es schaffen Viertele-Marathon“ (10,1 Kilometer) wählen. Als Glanzlicht für Kinder, wird der Lauf „Jag das Wildschwein“ angeboten. Auf einer Strecke von ungefähr ein bis zwei Kilometer müssen die Kinder in unmittelbarer Nähe des Eichwaldstadions versuchen, ein vorauslaufendes „Wildschwein“ einzufangen beziehungsweise zu überholen.

Prämiert werden nicht nur die jeweiligen Sieger der Läufe, sondern auch die besten Kostüme, die schnellsten Mannschaften, die Plätze 66, der Laufer und die Läuferin mit dem höchstem Kalorienverbrauch sowie der Läufer und die Läuferin der Hoffnung.