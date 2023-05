Die Bürgerinitiative (BI) „Aktive Unterstadt“ hat wieder rechtzeitig zu Pfingsten den Kaiserbrunnen und den Löfflerbrunnen geschmückt. „Leider waren schon Stunden später beim Kaiserbrunnen alle Blumen aus den Behältern gerissen und in den Brunnen geworfen“, teilte die Initiative mit. Anlässlich des bundesweiten Nachbarschaftstags hatte Inge Hitschler zu einem Treffen im Garten eingeladen und mit den dort Anwesenden die künftigen Aktionen der BI besprochen und festgelegt. Die BI lädt alle, nicht nur in der Unterstadt zum Mitmachen ein, heißt es weiter. Auskünfte erteilt Inge Hitschler unter Tel. 07631/85 34 oder per E-Mail an hitschies@t-online.de. Foto: zVg/Hartmut Hitschler