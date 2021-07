Müllheim Leitungsspülung zeigt Wirkung

Müllheim. Nachdem am vergangenen Donnerstag bei Routineuntersuchungen punktuelle Verkeimungen an Probestellen im Vögisheimer und im Feldberger Trinkwassernetz festgestellt wurden, haben die Stadtwerke umfangreiche Spülungen im Versorgungsnetz durchgeführt und am Freitag dann erneut Proben genommen. Das Ergebnis: Die eingeleiteten Maßnahmen der Stadtwerke Müllheim-Staufen haben eine deutliche Verbesserung bei der punktuellen Verkeimungen gebracht. Dadurch kann nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt zunächst auf eine Chlorung der Ortsnetze verzichtet werden. Allerdings werden die Ortsnetze weiterhin umfangreich gespült, engmaschig überwacht und in den nächsten Tagen werden weitere Proben des Trinkwassers genommen. „Wir sind noch nicht ganz am Ziel, aber kurz davor“, sagt Florian Müller, Geschäftsführer der Stadtwerke. Müller dankt insbesondere der Mannschaft des Wasserwerks um Özcan Ulusoy für ihren schnellen Einsatz, der teils in den frühen Morgenstunden beginnt und auch am Wochenende andauerte.