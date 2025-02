Müllheim: Lesung mit Hochspannung und unverhülltem Grauen

Auf Weigolds Initiative hatte am 13. Februar in München zum 55. Jahrestag des schrecklichen Datums ein Gedenktag stattgefunden, an dem auch Alt-OB Christian Uhde und die 92-jährige Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, teilnahmen. 200 Menschen waren dazu gekommen, berichtete Weigold in der gut besetzten Müllheimer Mediathek, die zusammen mit der Lesegesellschaft und der Buchhandlung Beidek den Abend veranstaltete. Für Weigold, der schon seit langem in München lebt, war der Auftritt in Müllheim eine Art Heimspiel, hat er doch hier das Markgräfler Gymnasium besucht und einige Zeit bei den Schliengener Sportfreunden gekickt. Im Publikum saßen mit Bernd-Jürgen Thiel und Claudia Müller-Feser zudem zwei ehemalige Lehrkräfte, bei denen er die Schulbank gedrückt hatte. Im Schnelldurchlauf stellte Weigold seinen weiteren Werdegang vor: mit 19 das erste Theaterstück geschrieben, dann „alles was man schreiben kann“, jahrelang Ideengeber und Texter für die Harald Schmidt Show, Drehbuchschreiber, vorwiegend für Komödien, einfach alles, was zwischen Buchdeckeln, auf der Bühne, im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand stattfindet. Auch als Schauspieler sammelte er Erfahrung. Sein skurrilster Auftritt war als Yeti in einer Show mit Reinhold Messner, erzählte er. Vor zehn Jahren begann er mit dem Bücherschreiben. Seine Werke zeichnen sich durch penible Recherchen und einen jeweils spannenden Plot aus, der die ungelösten Fälle „fiktiv, aber plausibel“ zu Ende bringt.

Mit „Das brennende Gewissen“ blättert Weigold den lange zurückliegenden Brandanschlag auf. Der Einstieg ist so hart und direkt, wie man das auch von seinen Hollywood-Krimis kennt, nur dass das Szenario noch ungleich düsterer ist: Mit quälend genauen Details. Der Erzähler geht der schattenhaften Gestalt nach, die sich mit einem Benzinkanister, weiß mit der blauen Aufschrift „Aral“, ins Treppenhaus schleicht und sorgfältig die Flüssigkeit von oben nach unten über die ganzen Stockwerke verteilt. Man fiebert mit, ob sich nicht doch noch eine Tür auftut und die Gestalt aufhält. Zurücklehnen geht da gar nicht. Herzklopfen! So war das wirklich, wie auch die Ermittlungen der Münchner Polizei damals nachzeichneten. Bei seinen Recherchen sei er auch in der Asservatenkammer der Münchner Polizei gewesen, berichtete Weigold. Der Kanister sei 1995 vernichtet worden, um Platz zu schaffen. Dabei hätte man heute vielleicht daran noch Spuren sichern können… Nach weiteren Kapiteln der Hochspannung, in denen, wie in jedem guten Roman, auch ab und zu geschmunzelt werden kann, fasst Weigold dann die Verdachtslage zusammen. Drei Spuren gibt es: eine, in die linksradikale Welt der 68er, eine in die antisemitische Rechtsextremistenszene und eine zur PLO, die damals im zeitlichen Umfeld des Brandanschlags mit Attentaten die Republik in Angst und Schrecken versetzt hatte. Mit Petry, der als Fallanalytiker bei der Polizei arbeitet, ist Weigold wieder ein sympathischer und kluger Charakter gelungen, der unerschrocken und ideenreich seiner Arbeit nachgeht, wie auch Hardy Engel in den Hollywood-Romanen. Später erfährt das Publikum auch, woher Weigold seine kriminaltechnische Versiertheit hat: Er ist Mitglied im „Syndikat“, einem Zusammenschluss von rund 800 deutschen Krimiautoren. Die Lesung endete, wie sie angefangen hatte: Mit Hochspannung und unverhülltem Grauen, im Kapitel aus der Mitte des Buchs, wo der alte Max Blum vor dem brüllenden Feuer aus dem Dachfenster in den sicheren Tod flieht.