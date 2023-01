Markus Manfred Jung ist 1954 in Zell im Wiesental als Sohn des alemannischen Mundartdichters Gerhard Jung geboren und lebt mit seiner Frau, der Malerin Bettina Bohn, in Hohenegg, Kleines Wiesental. Neben seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer ist er seit langem schriftstellerisch mit Gedichten, Geschichten, Theaterstücken und Hörspielen in alemannischer Mundart und Hochdeutsch tätig, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde. Erst kürzlich erhielt der Hebel-Dank-Träger den renommierten Gerlinger Lyrik-Preis. Jung ist Präsident des Internationalen Dialektinstituts in Österreich und Organisator der Mund-Art Literatur-Werkstatt Schopfheim. Die Veranstaltung ist im Eintrittspreis ins Museum inbegriffen. Mitglieder des Museumsvereins und Inhaber des MuseumsPassMusées erhalten Vergünstigungen.