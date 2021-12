Fünf Lieder davon sind nun neu bei Youtube unter „Jugendchor Power of Singers“ zu sehen und zu hören. Zum Thema Winter sind dies: „Winter Song“ von Sara Bareilles in einer Bearbeitung für Chor von Mac Huff und von Greg Gilpin „Snow is falling“. Zum Thema Weihnachten sind es von John Rutter „Angels Carol“, „Rocking around the christmas tree“ in der Chorbearbeitung von Roger Emerson und das Präludium Nr. 1 in C-Dur von Johann Sebastian Bach „O night divine“ für Chor bearbeitet von Mac Huff mit englischem Text von John Dwight.