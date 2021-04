Müllheim Lions-Club unterstützt Familienpaten

Müllheim/Neuenburg am Rhein. Familienpatenschaften sind Angebote an Familien in Form von Unterstützung, Entlastung und Begleitung im Alltag, die durch ehrenamtliche Familienpaten geleistet werden. Die Familienpaten im Ehrenamt gehören zu den „Frühen Hilfen“. Diese sind eine kommunale Leistung und werden vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, dem Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ getragen.

Das Diakonische Werk hat zur Koordination der Patenschaften, zur Begleitung und Unterstützung der Paten eine festangestellte Mitarbeiterin. Die kommunale Förderung wurde gekürzt, so dass das Deputat der Koordinatorin auch in Frage stand. Hier unterstützt seit zwei Jahren der Lions-Club, um diese hilfreiche Arbeit auch weiterhin im benötigten Rahmen anbieten zu können. Wie bereits im vergangenen Jahr unterstützt der Verein das Projekt auch in diesem Jahr mit 2000 Euro.