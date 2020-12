Müllheim Lions spenden zur Abmilderung der Corona-Folgen

Zunächst galt es, den Senioren in ihren Heimen weitere Möglichkeiten der Kontaktaufrechterhaltung mit ihren Angehörigen zu ermöglichen, die unter den derzeitigen Auflagen weitestgehend nur digital möglich sind, teilt der Lions-Club mit. Aber auch die Aktivierung der Senioren unter den jeweils gültigen Corona-Auflagen, etwa durch die Teilnahme an virtuellen Gottesdiensten und gemeinsames Filmeschauen war im Fokus. Laptops, Großbildfernseher, Seniorenhandys wie auch eine Tischkegelbahn im Wert von gut 3000 Euro wurden in Neuenburg, Müllheim und Buggingen gespendet.

Der zweite Fokus galt den Schülern und den Kindern in den Kindertagesstätten und bei der Eltern-Kind-Initiative. So wurden Tablets für bedürftige Grundschulkinder zur Ermöglichung des Heimunterrichts besorgt. Eine Therapie für förderbedürftige Kinder mit Matheschwäche wird finanziert. Eine Grundschul-Arbeitsgruppe wurde mit Nähmaschinen versorgt, und es wird ein mobiles Piano angeschafft, um an der frischen Luft musizieren zu können. Für die Einhaltung von Abständen in Spielgruppen war eine Trennwand nötig. Erzieher wurden mit einem zusätzlichen Laptop ausgestattet. Ein Luftreiniger, der gemeinsam mit dem Rotary-Club Müllheim-Badenweiler und den Lions-Clubs Bad Krozingen-Staufen und Schliengen im Markgräflerland beschafft wurde, rundet die Unterstützung im Wert von fast 10 000 Euro ab.