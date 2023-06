Müllheim Live-Musik und ein großes Oldtimertreffen

An allen drei Stadtfestnächten wird der „Stadtfestbus“ die umliegenden Gemeinden anfahren, um die Gäste nach Hause zu bringen. Abfahrt ist am ehemaligen Verkehrsamt in der Werderstraße. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Vögisheim aufgrund der Vollsperrung der Kreisstraße 4984 nicht angefahren werden kann. Der Bus fährt über Auggen direkt nach Feldberg.

Einige Straßen gesperrt

Wie bereits in den Vorjahren sind die Staltengasse, die Marktstraße, die Bachgasse, die Gerbergasse zwischen Marktplatz und Östliche Allee sowie der hintere Marktplatz für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Von der Sperrung betroffen sind auch der Parkplatz vor dem ehemaligen Vermessungsamt und der Tourist-Information, wie auch die Parkplätze im Möbiushof, teilt die Stadt mit. Um das Durchkommen von Rettungsfahrzeugen und des Anliegerverkehrs in benachbarten Straßen zu ermöglichen, wurden auch Halteverbote für die Dauer des Fests angeordnet.

Ein Halteverbot besteht auf beiden Seiten der Östlichen Allee ab dem Kreisverkehr Hebelstraße bis zur Einmündung Werderstraße. Auf der Ostseite der Neuen Parkstraße, wie auch in der Gerbergasse zwischen Marktplatz und Östliche Allee, sowie zwischen Östliche Allee bis Hafnergasse, besteht ebenfalls ein Halteverbot. Nicht geparkt werden darf auch in der Hafnergasse auf beiden Seiten, sowie in der Badstraße bis zur Einmündung Oberer Brühl auf beiden Seiten. Ein Halteverbot (beidseitig) besteht ebenfalls in der Eisengasse und in der Staltengasse, die ohnehin für den Verkehr gesperrt sind.

Nur sonntags verlegt

Die Haltestelle „Stadtmitte/Verkehrsamt“ wird nur am Sonntag wegen der Sperrung der Werderstraße anlässlich des Oldtimertreffens in die Nußbaumallee auf Höhe der Reinigung Höning verlegt. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet, Verlegungen von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs werden durch Hinweisschilder ausgewiesen, ist der Mitteilung zu entnehmen.