Müllheim: Märchenhafte Stimmung im Bürgerhaus

Märchen nehmen eine neue Wendung in der Ballettaufführung der Schule „Dance Works“. Foto: zVg

Für ein dramatisches Finale sorgte Prinz Charming (Oscar Ruiz): Der charmante Traumprinz biss versehentlich in den für Schneewittchen bestimmten vergifteten Apfel. Dramatisch ging er zu Boden… Groß und Klein hielten in dem Moment den Atem an.

Musik und Emotionen

Nichts wurde dem Zufall an diesem Abend überlassen. Die Tänze wurden von einer sorgfältig kuratierten und stimmungsvollen Musikauswahl untermalt, darunter Werke von Schostakowitsch, Prokofjew, Massenet und Mendelssohn. Großen Eindruck machte die majestätische Ballszene mit einem ausdrucksstarken „Pas de deux“ von Cinderella und Prinz Charming. Die Stiefschwestern Cinderellas (Leni-Sophie Grethler und Amélie Krahn) und die böse Königin aus Schneewittchen (Lara Frede) wetteiferten unterdessen um die Gunst des Prinzen. Mit Hüftschwüngen suchten sie den Prinz zu beeindrucken und brachten so Stimmung in den Saal. Unvergesslich die Szene, in der sich die beiden, in ihren Bewegungen perfekt aufeinander abgestimmten Schwestern vor aller Augen in ihre bonbonfarbenen Ballkleider warfen.

Liebe zum Detail

Dass die Bühnentechnik des Bürgerhauses nicht immer reibungslos funktionierte, wurde von den Akteuren fast schon professionell aufgefangen und tat der Wirkung des Tanzabends kaum einen Abbruch. Die liebevoll gestalteten Kostüme, die fantasievollen Choreografien von Kim Hoffmann und Elena Wecker sowie die einfallsreiche Regie machten die Inszenierung zu einem unvergesslichen Erlebnis.