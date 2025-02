Im Rahmen der Mundologia-Reihe wird am Donnerstag, 13. Februar, ab 19.30 Uhr im Müllheimer Bürgerhaus, Hauptstraße 122, die Multivisionsshow „Magisches Irland“ von Reiner Harscher gezeigt. Seit mehr als 30 Jahren ist der Fotograf von den magischen Orten der grünen Insel fasziniert, heißt es in der Ankündigung. Er zeigt versteckte Klöster, die beeindruckenden Cliffs of Moher und einsame Inseln wie die Skelligs. Eintrittskarten sind ab 17.45 Euro bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen wie der Tourist-Information Müllheim sowie online unter www.mundologia.de oder www.reservix.de erhältlich.