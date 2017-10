Müllheim Mathematik praktisch anwenden

Nachrichten-Ticker

03:10 Rennfahrer Hamilton plant eigene Modelinie

Berlin - Formel-1-Pilot Lewis Hamilton will gern als Modeschöpfer durchstarten. Er wolle seine eigenen Sachen entwerfen, sagte der Brite in Berlin. Seinen Stil hat der Rennfahrer schon gefunden: lässig chic. Als Fashion-Vorbild nannte der aktuelle WM-Spitzenreiter US-Sänger Pharrell Williams. "Er verschiebt Grenzen, geht seinen Weg", schwärmte Hamilton. Der Mercedes-Pilot kann im nächsten Rennen am 22. Oktober in Austin/Texas zum vierten Mal Formel-1-Weltmeister werden.

02:48 Bundesländer: Asyl-Quoten unterscheiden sich stark

Berlin - Die Anerkennungsquoten für Asylsuchende unterscheiden sich stark von Bundesland zu Bundesland. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken. Demnach war die Schutzquote von Flüchtlingen aus dem Irak in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in Bremen mit 96,4 Prozent fast doppelt so hoch wie in Berlin, wo die Quote bei 50,3 Prozent lag. Auch bei den Entscheidungen über die Anträge von Afghanen und Iranern zeigten sich große Unterschiede.

01:50 Trump will Strategie für Iran-Deal heute verkünden

Washington - US-Präsident Donald Trump will heute seine Iran-Strategie verkünden will. Laut Weißem Haus wird Trump um 18.45 Uhr deutscher Zeit eine Rede halten. Hintergrund ist das Atomabkommen mit dem Iran, das Trump in den vergangenen Wochen immer wieder in Frage gestellt hat. Der Republikaner muss dem Kongress bis zum Sonntag sagen, ob der Iran die Auflagen aus der Vereinbarung erfüllt. Es wird damit gerechnet, dass der Präsident diese Bestätigung verweigern könnte.

01:47 Immer mehr Beschäftigte haben mehrere Jobs

Berlin - Immer mehr Beschäftigte in Deutschland gehen mehreren Jobs nach. Innerhalb von zehn Jahren nahm die Zahl der Mehrfachbeschäftigten fast kontinuierlich um rund eine Million auf 3,2 Millionen im vergangenen März zu, wie aus einer Erhebung der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Mit 2,7 Millionen Betroffenen ist eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit mindestens einer zusätzlichen geringfügigen Beschäftigung die häufigste Kombination.

00:47 Star wird "Vogel des Jahres 2018"

Berlin - Große Ehre für einen kleinen Vogel: Der Star wird "Vogel des Jahres 2018". Das teilten der Naturschutzbund Deutschland und der bayerische Landesbund für Vogelschutz mit. Er folgt damit auf den Waldkauz, den "Vogel des Jahres 2017". Der Star sei bekannt als Allerweltsvogel. Doch der Bestand nehme ab, erklärte Nabu-Präsidiumsmitglied Heinz Kowalski. Heute gebe es etwa eine Million Paare weniger als noch vor zwanzig Jahren. Als Ursache für den Rückgang macht der Nabu menschliche Einflüsse verantwortlich.