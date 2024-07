Müllheim: Mehr als 365 Tage Jugendrotkreuz auf Kreisebene

Mehr als 13 Jahre waren die Positionen der Kreisjugendleitung und des Kreisausschusses im Jugendrotkreuz vakant. Gemeinsam haben der Fachausschuss Ehrenamtlicher Dienst sowie das Badische Jugendrotkreuz (JRK) die Wiederbelebung angestoßen, sodass die Kreisversammlung bestehend aus Jugendrotkreuz- und Schulsanitätsvertretungen durchgeführt werden konnten. Das Vierer-Gremium, bestehend aus Lena Walter, Nathalie Bartau, Sarah Gebhard und Angelo Galletto, setzt sich für die Belange der Jugendarbeit ein. Ziele ist die Etablierung von JRK-Gruppen in allen Ortsvereinen des Kreisverbandes. Weitere Ziele sind das soziale Miteinander. Ansprechpartner ist Kreisjugendleiter. Angelo Galletto. Er ist per E-Mail an jrk@drk-muellheim.de erreichbar und arbeitet auch hauptberuflich in der Abteilung Hausnotruf des Roten Kreuzes.