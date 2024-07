Müllheim: Mehr als Kunst im öffentlichen Raum

Manche Brunnen sorgten für leidenschaftliche Diskussionen in der Öffentlichkeit. Bestes Beispiel: der Wettbewerbsentwurf für den Platz vor dem ehemaligen Rathaus am heutigen Kreisverkehr Werderstraße und Östliche Allee. Dort wollte der Wettbewerbssieger einen überdimensional großen Wasserhahn installieren – ein Entwurf, der in der Stadtgesellschaft teils hitzige Debatten auslöste. Er wurde am Ende durch eine andere Wettbewerbsarbeit ersetzt. Die vielen historischen Brunnen entlang der Hauptstraße stammen noch aus der Zeit der Blankenhorn-Dynastie, wie eine Denkschrift über die Wasserversorgung der Stadt von 1899 berichtet. Diese und viele andere Informationen sind das Ergebnis einer umfangreichen Recherchearbeit des Arbeitskreises Stadtgeschichte des Museumsvereins, der sowohl von Stadtarchivar Steffen Dirschka und vom Museumsteam unterstützt worden sei, erklärten Inge Hitschler und Willi Hunziger vom Arbeitskreis bei der Vorstellung ihrer Vorbereitungsarbeit zu dieser Ausstellung.

Interessant auch der Weg zur früheren Versorgung der Brunnen. So wurde im Jahr 1858 im Auftrag der Familie Blankenhorn im Bereich des früheren Badhauses – heute steht dort das städtische Freibad – wo sich in etwa die Badquelle befindet, ein Brunnen gebohrt. Von dort führten Holz- und Tonröhren in die Stadt, wo sie dann das geförderte Wasser in gusseisernen Rohrleitungen zu den Brunnen weiterführten. „Heute prägen und gestalten die Brunnen unser Stadtbild. Sie sind Aufenthaltsort, Spielobjekt für Kinder und Kommunikationsplatz“, stellten Hunziger und Hitschler fest.