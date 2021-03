Müllheim Mehr Sicherheit für den Präsenzunterricht

„Wir halten es für sehr wichtig, alle Schüler regelmäßig zu testen, wenn weitere oder alle Klassenstufen wieder in die Schule kommen sollen“, betont Schulleiter Gorgas und ergänzt: „Nur so können wir Sorgen oder Ängsten vor dem Schulbesuch sinnvoll begegnen, denn mit den Tests erkennen wir frühzeitig infizierte Personen, die keine Symptome zeigen, so dass eine mögliche Infektionskette sofort unterbrochen werden kann.“ Angesichts von rund 1000 Personen pro Tag im Schulgebäude bei vollem Präsenzunterricht ein wichtiger Baustein eines jeden Sicherheitskonzepts. Eventuelle positive Testergebnisse würden dann durch einen PCR-Test überprüft und die Betroffenen nach Kontakten befragt werden.

Gorgas hofft, dass man die Schüler ebenso behandelt wie Lehrkräfte und Tests für alle ermöglichen wird. Außerdem würde die zentrale Beschaffung der Tests durch das Land die Kosten – derzeit rund sechs bis acjt Euro pro Test, wenn eine Schule allein bestellt – senken.

Die Durchführung der Tests erfolgt nach dem Tübinger Modell ebenfalls in Eigenregie. Unter der Leitung von Abteilungsleiter Costa Skarlatoudis bereiten Mitglieder des Schulsanitätsdienstes Samuda die einzelnen Testungen vor und weisen ihre Mitschüler so ein, dass die rund 190 Schüler der Kursstufen elf und zwölf, die sich inzwischen im Präsenzunterricht an der Schule befinden, den Test selbst durchführen können.

„Das Angebot wird sehr gut angenommen“, so die Beobachtung des Biologie-Lehrers und gelernten Krankenpflegers Skarlatoudis nach den ersten beiden Tests in der laufenden Woche. Auch die Schüler sind froh, dass sie dank der Selbst-Tests „sicherer und deshalb entspannter“ gemeinsam lernen können. Der besondere Dank geht an die Geschwister-Scholl-Schule Tübingen, die ihre Vorlagen zu Abläufen sowie ihre Demonstrationsvideos allen interessierten Schulen zur Verfügung stellten, heißt es abschließend.