Müllheim: Mini-Ökosystem Flaschengarten untersucht

Marie Lefevre, eine zehnjährige Schülerin des Markgräfler Gymnasiums in Müllheim, nahm in diesem Jahr zum ersten Mal am Regionalwettbewerb „Jugend forscht Junior“ in Freiburg teil und konnte mit ihrem Projekt „Mini-Ökosystem im Glas: Der perfekte Kreislauf im Flaschengarten” direkt überzeugen. Sie erreichte einen hervorragenden dritten Platz und zeigte mit ihrem Forschungsthema, wie in einem geschlossenen Glasgefäß ein autarkes Ökosystem entstehen kann. In ihrem Projekt untersuchte sie, welche Bedingungen für einen Flaschengarten optimal sind.