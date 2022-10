Müllheim Minimalinvasive Behandlung ausbauen

Nach seiner Assistenzzeit an der Universitätsfrauenklinik Posen und einem Forschungsaufenthalt an der Medizinischen Universität Wien setzte er seine Tätigkeit im Klinikum Mittelbaden in Baden-Baden und am St. Josefskrankenhaus in Freiburg fort. Er promovierte im Bereich der gynäkologischen Psychosomatik an der Universität Bonn und habilitierte sich im Bereich der klinisch-operativen Gynäkologie an der Universität Freiburg.

Als seine Prioritäten als Chefarzt der Helios Frauenklinik Müllheim benennt er unter anderem eine auf Fachwissen und menschlicher Zuwendung basierte Behandlungsqualität, eine sichere, babyfreundliche und empathische Geburtshilfe, den kontinuierlichen Ausbau der minimalinvasiven Behandlungsoptionen sowie nachhaltige Ausbildung der Mitarbeiter, Förderung von Teamgeist und „Safety-Kultur“ innerhalb der Abteilung.