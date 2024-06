Müllheim: Missbrauch kommt vor Gericht

Dem Angeklagten werden insgesamt 15 Tathandlungen zur Last gelegt, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Darunter sind unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern in zwei Fällen sowie der Erwerb, die Verbreitung und der Besitz kinderpornographischer Inhalte. Der Angeklagte soll im Zeitraum von 2018 bis 2022 eine Beziehung zu einer Frau eingegangen sein, deren Tochter im Jahr 2013 geboren sei. Das zunehmend entstandene Vertrauensverhältnis zur Tochter habe er ausgenutzt, um die sexuellen Missbrauchstaten zu begehen und kinderpornographische Filmaufnahmen zu fertigen.

Zudem soll er von zwei Freundinnen des Mädchens ebenfalls kinderpornographisches Material und von einer weiteren jungen Frau Bildaufnahmen angefertigt haben. Die Taten sollen sich von Juli 2018 bis Dezember 2022 unter anderem in der damals gemeinsam bewohnten Wohnung in Neuenburg, im Schwimmbad und im Urlaub in Italien ereignet haben. In der Wohnung des Angeklagten in Müllheim sei zudem eine Vielzahl von kinderpornographischen Material auf Datenträgern sichergestellt worden.