Müllheim Mit Alkohol am Steuer

Müllheim. Die Polizei in Müllheim hat am Donnerstag gleich mehrere Autofahrer, die sich alkoholisiert hinter das Steuer setzten, gestoppt. Im Ziegleweg in Müllheim wurde um kurz nach 23 Uhr einem 49-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Der Mann hatte mehr als 0,5 Promille und muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, einem einmonatigen Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

Auch in der Werkstraße in Buggingen wurde bereits gegen 16 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer überprüft. Er nahm am öffentlichen Straßenverkehr mit über 1,3 Promille teil. Der Fahrer muss mit einem längeren Fahrverbot und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.